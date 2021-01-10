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محافظات

في مسقط رأسه.. وزيرة الصحة تتوجه للعزاء في وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

الأحد 10/يناير/2021 - 03:31 م
جنازة الدكتور حمدي
جنازة الدكتور حمدي الطباخ
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أسماء الجنبيهى

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، والذي توفي مساء أمس، السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، الأحد، بمحافظة البحيرة.

 

وحضرت وزيرة الصحة إلى قرية بسنتواي بمركز أبوحمص في محافظة البحيرة، مسقط رأس الدكتور حمدي الطباخ، لتقديم واجب العزاء، وكان في استقبالها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

 

كان المئات من أبناء محافظة البحيرة ومركز أبو حمص أدوا صلاة الجنازة ظهر اليوم على الراحل الدكتور حمدي الطباخ، وذلك في مركز شباب قرية بسنتواي بمركز أبو حمص.

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