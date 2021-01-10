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محافظات

وزيرة الصحة تطلق اسم "الطباخ" على مستشفى أبو حمص المركزي

الأحد 10/يناير/2021 - 03:31 م
جنازة الدكتور حمدي
جنازة الدكتور حمدي الطباخ
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محمد الصاحى

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن إطلاق اسم الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية والذي توفي مساء أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسقط رأسه بقرية بسنتواي بمركز أبوحمص، على مستشفى أبوحمص المركزي.


وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد قدمت إلى محافظة البحيرة، ظهر اليوم لتقديم  واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية والذي توفي مساء أمس متأثرا بإصابته بفسيروس كورونا.


واستقبل وزيرة الصحة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والعديد من أسرة الراحل الدكتور حمدي الطباخ.


 وكان قد أدى ظهر اليوم المئات من أبناء محافظة البحيرة ومركز أبوحمص صلاة الجنازة على الراحل الدكتور حمدي الطباخ، والتي أقيمت في مركز شباب قرية بسنتواي بمركز ابوحمص.

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