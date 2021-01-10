17 فدانا على النيل.. دراسة إنشاء مشروع مجمع سكني متكامل بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد حازم راتب مدير إدارة المرور وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرى إدارتى الأملاك والميزانية بالديوان العام والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.





تناول الاجتماع آليات تحقيق الاستفادة من الأراضى غير المستغلة بنطاق مدينة دمياط والتى جاء من أبرزها قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة 17 فدانا، إذ يأتى من ضمن هذه المساحة 12 الف متر يتم استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات والمركبات المخالفة.





وفى هذا الصدد بحثت "محافظ دمياط" كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضارى العام لتلك المنطقة الحيوية التى تُعد مدخلًا للمدينة، و لبدء استغلال المنطقة بأكملها لتنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكنى حضرى متكامل ينقل اليه سكان المناطق المتهالكة او سكان المناطق التى سيتم فتح محاور مرورية جديدة على غرار ما تم بمشروع الاسمرات بمحافظة القاهرة و بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





ووجهت" المحافظ" ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذى تم اختياره بنطاق المدينة والذى يقع على مساحة فدانين، والانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن.





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