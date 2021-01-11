أخبار التوك شو| تطورات إصابة يسرا بكورونا.. موعد انخفاض إصابات كورونا بمصر.. تفاصيل الصلح بين باسم سمرة ورحاب جمال.. تعرف على الدولة الأفريقية القادرة على إنهاء أزمة سد النهضة

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل الصلح بين الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل.

وقال "زكي"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إنهما اعتذرا وأدركا أخطاءهما، عاتبت باسم ورحاب على ما بدر منهما.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، "المفترض ألا نعطي فرصة لأعداء الوطن والنيل من قوة مصر الناعمة"، مستدركا "فوجئت أنهم جايين عندي البيت، وأنهم اتصلحوا، الاتجاه الاميل للحفظ في النقابة بعد الصلح".

زف الدكتور أشرف عمر الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، بشرى سارة للمواطنين بشأن إمكانية انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وأكد الفقي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن منحنى انتشار وباء كورونا سينكسر مهما ارتفع عدد الإصابات متابعا أنه يجب إتباع سياسات جيدة لكي ينكسر المنحنى بشكل أسرع.





قال الملحن الكبير حلمي بكر، إنه لم يستمع إلى أغنية "الحفلة" الخاصة بالمطرب محمد فؤاد، معقبا: لو سمعتها كنت هقول الرأي..وأنا صاحب الرأي في أني اقول أي حاجة"، منوها إلى أنه واصي على حماية الذوق العام من الإنهيار.

وتابع: "بقى في حاجة جديدة منتشرة وهي لو عايز تشتهر خلي حلمي بكر يشتمك..لو عايز تنجح أغنية دون المستوى اتخانق مع حلمي أبو بكر عشان تتشهر"، مضيفا: اعلم جيدا ان أغنية محمد فؤاد ستكون جيدة ولو أخطأ سيحاسب على هذا الخطأ.

وأكمل "بكر" خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي": المهرجانات ماهي إلا دجل يتم على الجمهور، معقبا: كلمات المهرجانات المنحدرة ليست مشروعة ولكن حب الاستطلاع يجبرنا على الاستماع لهم.





كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،مشاكل شركتى سماد طلخا، وكفر الدوار للغزل والنسيج.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى أحمد موسى، أنه وصلت شكاوى من التلوث والانبعاثات الناتجة عن شركة سماد طلخا، إضافة إلى انفجار حدث فى المصنع، إلى تم نقل المصنع لمكانه الأصلي بالسويس.





قالت الفنانة عايدة رياض ، أن الراحل هادي الجيار كان انسان بكل ما تحملة الكلمة وعملت معة الكثير من الاعمال اخرها مسلسل الاسطورة ومسلسل ليبي في الصعيد .

واضافت عايدة رياض خلال مداخلة هاتفية علي قناه الحدث اليوم ، ان الراحل هادي الجيار كان فنان جميل مؤكدة علي انة الان في مكان افضل من الذى نعيش فية وكان هناك كلام بيننا قبل وفاتة حتي نقوم بعمل فني جديد وكان اسمة مسلسل "ورد".

واوضحت عايدة رياض ، ان الراحل هادي الجيار كان فنان من الفنانين الذى لا يعوضهم الزمن مرة اخري لافتة الي انة كان بسيط ومتواضع .





أكدت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشئون الإفريقية والإثيوبية، أن مفاوضات سد النهضة اصطدمت اليوم بحجر عثرة جديد، ولكنها لم تفشل بشكل نهائي رغم كل الاستفزازات الإثيوبية المستمرة.

وقالت هبة البشبيشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يستخدم الصراعات الداخلية ومفاوضات سد النهضة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، معتمدًا على أسلوب المراوغة.





قالت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه رغم تصاعد الموجة الثانية وانتشار فيروس كورونا بسرعة أكبر فإن الشواهد تؤكد هبوطها بصورة أسرع من الموجة الأولى، مشيرة إلى أن المواطن أصبح لديه وعى كافٍ ونحتاج إلى الاستمرار في الإجراءات الوقائية.

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه أصبح هناك احتياج إلى الأكسجين لأنه من الممكن أن يؤخر فى احتياج المريض للخضوع لأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدة أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة عدم العلاج والعزل بالمنزل أو التوجه إلى المستشفيات.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن فريق العزل المنزلي يتابع الحالات التى سجلت بياناتها بأحد مستشفيات العزل، مشيرة إلى أننا نتوقع انتهاء الموجة الثانية من كورونا بعد 5 أشهر، والرعاية الصحية تخصص 7 أرقام تليفونية لتقديم الدعم النفسي للمصابين بالكورونا بالعزل الصحي. وأشارت إلى أن علم الأعشاب هو علم كبير وله تخصصات كثيرة وقريبا جدا سيكون هناك توجيهات لمن يريد هذا الأمر بالتوجه إلى الجهات المختصة لهذا الأمر، موضحة أنه ليس من السهل القول بمعالجة الأعشاب لمرض معين إلا بعد الخضوع لتجارب وأبحاث كثيرة.



