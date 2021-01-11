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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي بالعلا

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:53 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيطالي
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قسم الخارجي
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" في مخيم بالعُلا. 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات. 

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ومن الجانب الإيطالي، رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

ومن ناحية أخرى، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سيأتي من السعودية وصندوق الاستثمارات. 

ونقلت العربية السعودية عن بن سلمان، إن البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" بتكلفة تتراوح بين 100 و200 مليار دولار. 

وتابع "إعلان مشروع ذا لاين يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الـ 3 سنوات الماضية، والاستثمار في ذا لاين من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين لمشروع نيوم". 

وأطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم مشروع "ذا لاين" العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون "ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقًا".

وقدم ولي العهد مدينة "ذا لاين" التي وصفها بأنها "مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم".
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