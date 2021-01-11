أشرف زكي: منع الفنانين من نشر خلافاتهم على السوشيال ميديا

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تعليقا على الأزمة الأخيرة بين الفنان باسم سمرة و رحاب الجمل، إن السوشيال ميديا لها مميزات وعيوب كثيرة جدا.
وأضاف أشرف زكي: قمت باصدار قرار من النقابة يمنع بشكل قاطع كتابة الاعضاء خلافاتهم على السوشيال ميديا مع زملائهم.
وتابع "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون اي"، الموضوع تخطى أزمة باسم ورحاب ونحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها.
وتابع "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون اي"، الموضوع تخطى أزمة باسم ورحاب ونحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها.
وأضاف: وجهت إنذار واضح لاعضاء النقابة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لكتابة المشاكل وتوعدت من يقدم على ذلك برد فعل عنيف قد يصل إلى حد الشطب.
واسترسل: "أنا مصالحتهمش على بعض أنا فوجئت بيهم جايين البيت عندي بيعتذروا لي وللنقابة وصالحوا بعضهم وأنا قعدت معاهم وعاتبتهم عتاب شديد وفهمتهم أدوارهم"، معقبا: سيتم عرض اعتذارهم على مجلس النقابة غدًا واتمنى حفظ التحقيق".
وفيما يخص مستوى الخلافات بين الفنانين، علق: بعتذر للجمهور من اي تصرف نجم عن فنان لان الجمهور هوا اللي عملنا في النهاية وعاوزين نقفل الباب علينا ونعرف إزاي نتكلم مع بعض .
وفيما يخص مستوى الخلافات بين الفنانين، علق: بعتذر للجمهور من اي تصرف نجم عن فنان لان الجمهور هوا اللي عملنا في النهاية وعاوزين نقفل الباب علينا ونعرف إزاي نتكلم مع بعض .