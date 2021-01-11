أشرف زكي: منع الفنانين من نشر خلافاتهم على السوشيال ميديا

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تعليقا على الأزمة الأخيرة بين الفنان باسم سمرة و رحاب الجمل، إن السوشيال ميديا لها مميزات وعيوب كثيرة جدا.





وأضاف أشرف زكي: قمت باصدار قرار من النقابة يمنع بشكل قاطع كتابة الاعضاء خلافاتهم على السوشيال ميديا مع زملائهم.



وتابع "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون اي"، الموضوع تخطى أزمة باسم ورحاب ونحن منوطين بالدفاع عن المهنة وأخلاقيتها ونفخر بالانتماء لها.





وأضاف: وجهت إنذار واضح لاعضاء النقابة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لكتابة المشاكل وتوعدت من يقدم على ذلك برد فعل عنيف قد يصل إلى حد الشطب.



