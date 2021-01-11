أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتفوق على واتسآب بـ5 ميزات.. وأغرب عادات المشاهير مع الهواتف الذكية

انضم رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات، بيل جيتس إلى مزاد بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لشراء شركة Signature Aviation وهى أكبر شركة لتشغيل للطائرات الخاصة في العالم.





تتيح لك العديد من تطبيقات المراسلة ارسال رسائل مختفية، ومن بينها تطبيق الخصوصية والأمان سيجنال Signal، الذي لمع نجمه خلال الأيام الماضية، وتصدر قائمة أفضل التطبيقات بعد إعلان تطبيق "واتساب" شروط الخدمة الجديدة لعام 2021، والتي تجبر ملياري مستخدم حول العالم على الموافقة عليها لمشاركة بيانات المستخدمين مع موقع فيسبوك.



