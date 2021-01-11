أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتفوق على واتسآب بـ5 ميزات.. وأغرب عادات المشاهير مع الهواتف الذكية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أعلنت شركة Lenovo لينوفو عن إصدار جديد من جهاز لاب توب Yoga Slim 7i Pro ، حيث يأتى الإصدار الجديدة بشاشة OLED و معالج من نوع Intel Tiger Lake وكارت شاشة من نوع NVIDIA GeForce MX450 .
تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق جهاز آيباد جديد من الجيل التاسع، سيكون خفيف الوزن وأكثر نحافة من الأجهزة السابقة، حيث سيشبه جهازiPad Air 3 فى التصميم، كما سيصدر بسعر منخفض للغاية، حيث من المفترض أن يكون أرخص آيباد فى تاريخ الشركة.
كشفت تسريبات أن سماعات AirPods اللاسلكية الجيل الثانى من شركة آبل الأمريكية، AirPods Pro 2 ، سيتم إطلاقها فى بداية شهر أبريل القادم، مع عدد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى إجراء تغيير كبير فى تصميمها.
شهد تطبيق الدردشة Signal سيجنال ارتفاعا كبيرا فى عدد المستخدمين خلال الساعات الماضية، بعد تشجيع أغنى شخص فى العالم، إيلون ماسك المستخدمين من الانتقال إلى التطبيق والتخلى عن واتسآب، ولكن لم الإيرادات الهائلة لم تذهب لتطبيق سيجنال وحده .
انضم رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات، بيل جيتس إلى مزاد بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لشراء شركة Signature Aviation وهى أكبر شركة لتشغيل للطائرات الخاصة في العالم.
تتيح لك العديد من تطبيقات المراسلة ارسال رسائل مختفية، ومن بينها تطبيق الخصوصية والأمان سيجنال Signal، الذي لمع نجمه خلال الأيام الماضية، وتصدر قائمة أفضل التطبيقات بعد إعلان تطبيق "واتساب" شروط الخدمة الجديدة لعام 2021، والتي تجبر ملياري مستخدم حول العالم على الموافقة عليها لمشاركة بيانات المستخدمين مع موقع فيسبوك.
يعتقد الكثيرون أن مشاهير العالم يستخدمون أغلى الهواتف الذكية وأفضلها ويحصلون على كل ما هو جديد فى الأسواق، لأنهم يملكون الكثير من الأموال، ويعتقد البعض أيضا أن جميعهم يستخدمون هواتف آيفون التى تعد أشهر ماركة هواتف فى العالم لأنها تتميز بالخصوصية الشديدة.
فجر تطبيق WhatsApp واتسآب موجة كبيرة من الغضب خلال الأيام الماضية بعد إعلانه عدد من القرارات التى سيفرضها على المستخدمين البالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، بداية من شهر فبراير المقبل، والتى تتعلق بمشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين.
وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مشترك مع شركة طلبات الرائدة في مجال توصيل الطعام عبر الانترنت لتدشين مشروع "زود ... دخلك" في احتفالية كبرى صباح اليوم 10 يناير 2021 بمقر الوزارة وذلك بالتزامن مع فتح باب التسجيل لاستلام الدراجات بالمرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك .. صحتك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أثارت تغريدة على موقع تويتر لأغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك Elon Musk ، جدلا كبيرا بين مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعدما طالب المستخدمين بضرورة استخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية.
كشفت تسريبات عن إطلاق شركة شاومى الصينية، هاتفها الرائد Mi 11 Pro، خلال الأسابيع المقبلة، بقدرات عالية جدا فى الكاميرا مع عدد من المستشعرات المتطورة، حيث سيتحلى الهاتف القادم بكاميرا مميزة للغاية.