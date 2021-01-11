ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

4 سيارات حافظوا على سعرهم رغم الأوفر برايس.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:22 ص
أسعار السيارات
أسعار السيارات
Advertisements
أماني نوار

شهد بداية 2021 زيادة في أسعارالسيارات مما قد يؤثر على قرارات الشراء في هذه الفترة ، ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز السيارات التي استطاعت أن تحافظ على سعرها رغم الاوفر برايس
اقرأ أيضا
زوتي


أرخص سيارة في مصر.. تعرف على سعر ومواصفات زوتي «Z100» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

في البداية تم طرح هذه السيارة في السوق المصري في فئة سعرية  منخفضة مناسبة جدا لفئة كبيرة من الأشخاص والشباب خاصة ان تصميمها هاتشباك ، سعر السيارة في السوق المصري 118 ألف جنيه.

تستمد السيارة قوتها السيارة محرك 1000 سي سي ، القوة الحصانية 75 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة،أقصى سرعة للسيارة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة ، ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات.


سوزوكي ألتو


صدى البلد: تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور
تنتمي هذه السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن .متر، متصل بفتيس 5 سرعات، ويبلغ سعر السيارة في السوق المصري 125 ألف

اقرأ أيضا

لادا جرانتا
لادا جرانتا – لادا مصر
تتميز لادا جرانتا بنظام ليفت باك ، تقفيل محلي ، بل مستورد من روسيا ، مع محرك لادا جرانتا 1600 سي سي 8 صباب ، ويعطي قوة تصل إلى 87 حصان ، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك ، وتأتي بشنطة سعة 440 لترًا، وخزان وقود سعة 50 لتر يبدأ سعرها من 143 ألف


بروتون ساجا
صدى البلد: بروتون تطرح تخفيضا جديدا على سيارتها proton saga.. صور
من أكثر السيارات التي استطاعت ان تحافظ على سعرها تستمد عزمها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 94 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن .متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، سعر السيارة 166.9 ألف جنيه في السوق المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار و مواصفات بروتون 2020 - 2021 في مصر

أقل من 201 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. صور

بسعر 175 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات بروتون ساجا 2020|صور

تبدأ من 169 ألف .. أرخص 3 سيارات أوتوماتيك "زيرو" فئة السيدان..صور

أرخص 4 سيارات خلال شهر ديسمبر.. صور

لو عايز عربية رخيصة .. أفضل 5 سيارات يبدأ سعرها بـ100 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

أستاذ طب أطفال تكشف عن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بـ كورونا.. فيديو

حقيقة تورط قيادة أمنية في جريمة قتل بأسيوط

ممرضة تعزل نفسها في كرفان 9 أشهر خوفًا من كورونا.. صور

الجماهير تدعم الإسماعيلي في إياب نصف نهائي بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال

عرض بـ 2.5 مليون دولار.. شوبير: أحمد سيد زيزو يطلب الرحيل.. والزمالك يرد

شروط الزمالك لبيع مصطفى محمد.. 5 ملايين دولار كاش والهدف بـ50 ألف دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضة تعزل نفسها في كرفان 9 أشهر خوفًا من كورونا.. صور

نجم أكشن شهير يوجه رسالة قاسية لـ ترامب ويحذر الأمريكان.. فيديو

عاهة مستديمة.. مشاجرة عنيفة تتسبب في تشويه وجه سيدتين.. تفاصيل