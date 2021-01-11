4 سيارات حافظوا على سعرهم رغم الأوفر برايس.. صور

شهد بداية 2021 زيادة في أسعارالسيارات مما قد يؤثر على قرارات الشراء في هذه الفترة ، ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز السيارات التي استطاعت أن تحافظ على سعرها رغم الاوفر برايس
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زوتي
في البداية تم طرح هذه السيارة في السوق المصري في فئة سعرية منخفضة مناسبة جدا لفئة كبيرة من الأشخاص والشباب خاصة ان تصميمها هاتشباك ، سعر السيارة في السوق المصري 118 ألف جنيه.
تستمد السيارة قوتها السيارة محرك 1000 سي سي ، القوة الحصانية 75 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة،أقصى سرعة للسيارة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة ، ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات.
سوزوكي ألتو
تنتمي هذه السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات 800 سي سي قوة 47 حصانا وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن .متر، متصل بفتيس 5 سرعات، ويبلغ سعر السيارة في السوق المصري 125 ألف
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لادا جرانتا
تتميز لادا جرانتا بنظام ليفت باك ، تقفيل محلي ، بل مستورد من روسيا ، مع محرك لادا جرانتا 1600 سي سي 8 صباب ، ويعطي قوة تصل إلى 87 حصان ، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك ، وتأتي بشنطة سعة 440 لترًا، وخزان وقود سعة 50 لتر يبدأ سعرها من 143 ألف
بروتون ساجا
من أكثر السيارات التي استطاعت ان تحافظ على سعرها تستمد عزمها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 94 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن .متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، سعر السيارة 166.9 ألف جنيه في السوق المصري.