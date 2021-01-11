لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع 6 "سناتر" تعليمية بالإسكندرية..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية حملة موسعة في نطاق الحي لغلق المراكز التعليمية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.





وتوجهت الحملة إلى منطقة مينا البصل، وأسفرت عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية، سناتر، بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وذلك في اطار الاهتمام بالقضاء علي المخالفات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





اقرأ أيضًا:

وسط إجراءات احترازية مشددة... تكريم أعضاء بعثة حفائر كوم الناضورة بالإسكندرية





وشددت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، في بيان لها على أنه لا تهاون في مواجهة اي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2701 لسنة 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم «52 مكرر أ»، نص صراحة على "حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك من السلطات المختصة".





وحسب نص قرار رئيس الوزراء، سيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.





وفي سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، بحملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر.





وأسفرت الحملة؛ عن غلق وتشميع ٧من المحال والمطاعم والكافيهات وتحصيل غرامة مالية بإجمالي ٢٩ ألف جنية، وتم تحرير ٦٦ محضرا متنوعا ما بين( نقص أشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئه- نظافة - إشغال طريق - أمن صناعى، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية )، و١٦ انذارا وتم التحفظ على عينات من المواد الغذائية لفحصها، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.





وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال والمطاعم والكافيهات على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، ورفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام، حرصا على سلامة المواطنين.





شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مسؤل نهضة مصر، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.