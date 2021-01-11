بعد تطاوله على المواطنين.. أول تحرك ضد مستشار محافظ القليوبية | تفاصيل

كشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية عن إحالة واقعة قيام مدير مركز معلومات الشبكات الارضية بنشر بعض البوستات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" وتطاوله على أهالى المحافظة ،بعد اعتراض بعضهم على اعمال التطوير التى تجرى بمدينة بنها الى التحقيق العاجل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.



وقال في ما نشره أن "المشكلة هي أن وجود بهايم وسط الناس اللي بتخدمهم بيخليك قرفان ومستخسر فيهم مجهودك لولا السواد الأعظم من الناس النضيفة اللى تستحق الخدمة".



واستطرد :"ده بيخلي جواك رغبتين كل واحدة فيهم أقوى من التانية.. الأولى: هي إنك تكبر دماغك وعن أم أبوهم ما اتخدم.. جزاء وفاقا.. والثانية: هي إنك تسمو بنفسك فوق دونية أولئك البهايم وتكمل مشوارك في خدمة الناس اللي تستحق الخدمة".



واختتم المنشور بقوله: أنا مش هخوض في تفاصيل.. لكن أحيانا ببقا نفسي أطبق المثل اللى بيقول: إنصح صاحبك من الصبح للعصر، لو ما اتنصحش لحد العصر ضلله.. بس ضميري ومبادئي ما بيسمحوليش.. خدمة الناس شيء مزعج فعلا.. خصوصا لما بعد حرقة الدم تلاقيهم بعد المشروع ما يكمل بيعترفوا إن اللي اتعمل لهم شيىء رائع.



وأثار منشور ردود أفعال بين المواطنين، خاصة المعترضين على مشروع التطوير، حيث وصفوه بأنه عشوائي ويطمس هوية عاصمة القليوبية قائلين طمس الهوية تدمير وليس تطوير.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل ببنها ومتابعة أعمال ممشى النيل بداية من كوبري كفر الجزار وحتى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير أمام ديوان عام المحافظة مرورا بتفقد أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الكورنيش، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي مشيرا الى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات ، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.



ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع في موعده،مؤكدا ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات و البرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي ، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها بطول 400 متر بتكلفة 19 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.



وكان مدير مركز الشبكات الأرضية بالمحافظة قد وصف معارضي مشروع تطوير بنها وتطوير الميادين على كورنيش النيل وشارع فريد ندا ووابور الثلج أسفل كباري الرياح ب"البهايم" وكتب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.