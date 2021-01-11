"رواد النيل": ساعدنا 2655 مشروعا صغيرا في الحصول على تمويلات 1.5 مليار جنيه

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري، أن مراكز تطوير الأعمال التابعة للمبادرة دعمت العام الماضي أكثر من ألفين و655 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر في طلبات الحصول على تمويلات وصلت قيمتها إلى مليار و 550 مليون جنيه من خلال مساندتها في إعداد ملفاتها الائتمانية قبل توجهها لمؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية.





وقال الدكتور أحمد حسني مدير مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل في تصريحات له اليوم الإثنين إن نحو ألف و 160 مشروعًا من هذه المشروعات حصلت بالفعل على تمويلات بقيمة 704 ملايين جنيه، فضلا عن دراسة مؤسسات التمويل (مصرفية وغير مصرفية) ملفات طلبات تمويل أخرى لنحو 947 مشروعًا بقيمة 647 مليون جنيه، فيما يجري تحويل ملفات طلبات 548 مشروعًا لمؤسسات التمويل تمهيدا لحصولها على التمويل اللازمة بقيمة تصل إلى 205 ملايين جنيه.





وأضاف حسني أنه تم أيضا من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل إعداد دراسات جدوى لعدد ألفين و67 مشروعا تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو مليار و204 ملايين جنيه، وتم تمويل عدد منها بنحو 200 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قدمت لها مراكز تطوير الأعمال التابعة للمبادرة خدمات تسيير الحصول على التمويل وإعداد دراسات الجدوى إلى أربعة الآف و 722 مشروعًا.

وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم مع بداية عام 2020، والمستمرة تداعياتها حتى الآن، إلا أن مراكز تطوير الأعمال شهدت طفرة خلال العام الماضي في عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على خدمات تطوير الأعمال وصل إلى نحو 13 ألف مشروع مقابل خمسة الآف مشروع في ستة شهور من عام 2019 ، ليرتفع عدد الشركات التي طلبت الاستفادة من خدمات المبادرة منذ إطلاقها في 2019 إلى 18 ألف شركة حصلت على نحو 42 ألف خدمة متنوعة.

وأوضح مدير برنامج تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل أن فئة الشباب حتى سن الـ 40 استحوذت على 70% من تلك الطلبات، وشكلت نسبة السيدات 23 في المائة من المشروعات المتقدمة بعدد أربعة الآف و124 مشروعًا، فيما بلغ عدد المشروعات التي تقدم بها الذكور 13 ألفًا و875 بنسبة 77% حصلوا على نحو 31 ألفًا و 785 خدمة متنوعة وذلك مقابل نحو عشرة الآف خدمة في ستة أشهر من عام 2019.

وأكد الدكتور أحمد حسني أنه في إطار السعي لوضع حلول جذرية لمشكلة البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان لمراكز تطوير أعمال مبادرة رواد النيل دورا محوريا ، في توفير خدمات لتمكين رواد الأعمال من الوصول للمعرفة عن السوق والمشروعات ،التي يمكن من خلالها تأسيس أو اختيار المشروعات التي تناسب كل رائد أعمال وتعزز من قدراته التنافسية، وأيضا كيفية تحديد نوع التمويل المناسب لكل مشروع وتيسير سبل الحصول على التمويل.

وذكر أن مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل ،تتواجد في 16 محافظة من خلال 24 مركزا حتى الآن تابعة لـ 12 بنكا، وتساعد أصحاب المشروعات ورواد الأعمال في تطوير أعمالهم أو تحويل أفكارهم ،إلى مشروعات فعلية كما توفر دراسات جدوى جاهزة للفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وتساعد في اختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مدير مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل ، على أن نخبة متميزة من العاملين بالبنوك المصرية والجهات المشاركة ، تقوم بتقديم خدمات الدعم المباشر للشباب من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال بالمبادرة ، والتي تضم حتى الآن 89 أخصائي تطوير أعمال تابعين لعدد 12 بنك، وعدد تسع أخصائيين تابعين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و 31 أخصائي تطوير أعمال تابعين لوزارة الشباب والرياضة.

واعتبر حسني توجه البنوك لإنشاء مراكز تطوير أعمال بمثابة نقلة نوعية كبيرة ، انطلاقا من إيمانها بقضية تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب توجهها التمويلي وتوفير الأموال للمشروعات، مشيرا إلى أن مشاركة البنوك في تقديم الخدمات غير المالية يضيف بعدًا تنمويًا وتحديًا جديدا للتميز في أداء دورها المجتمعي والتنموي.

وأكد أن انتشار مثل هذه النوعية من الخدمات غير المالية، سيساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة، كما تعد محورًا هامًا من محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قاطرة تنمية لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، يمارسها الذكور والإناث متعلمين وغير متعلمين في الريف والحضر، وتعد تلك المشروعات مساهمًا رئيسيًا في الناتج القومي الإجمالي، وتستوعب حجم عمالة كبير.

يشار إلى أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة قومية أطلقت في فبراير 2019 ، وتمثل حلقة هامة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري خاصة القطاعات الإنتاجية، وتتكامل مع العديد من المبادرات الأخري التي أطلقها البنك المركزي ، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يلتزم فيها البنوك بتخصيص 20% من محافظها التمويلية لهذه المشروعات بسعر عائد منخفض.

وتستهدف مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ورواد الأعمال وتزويدها بخدمات غير مالية لتحسين بيئة عمل تلك المشروعات، وتمكينها من الحصول على التمويل والتواصل مع كافة مقدمي الخدمات وتطوير الأعمال، من خلال تواجد هذه المراكز في مختلف المحافظات وربطها بمنصة مشاريع مصر ، لبناء قاعدة بيانات متكاملة لرواد الأعمال لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية ،كما تعد حلقة وصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلي.



