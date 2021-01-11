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بين الناس

"مياه أسيوط" توثق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .. شاهد

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد عن توثيق الصفحة الرسمية للشركة كصفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يتابع الصفحة الرسمية للشركة أكثر من 60 الف متابع، وتهدف الصفحة لنشر كل ما يخص الشركة من اخبار وبيانات  والخدمات التي تقدمها الشركة و مسابقات التوظيف بالإضافة إلي تلقي شكاوي واستفسارات المواطنين وذلك لفتح آفاق جديدة للتواصل مع المواطنين وللتسهيل عليهم.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتوثيق الصفحات الرسمية لشركاتها التابعة، حيث إن هذا التوثيق يهدف إلى دقة البيانات الصادرة من شركاتها التابعة، واسنادها إلى مصادر رسمية موثقة، ومنع وجود صفحات غير رسمية تنشر اخباا مغلوطة أو بيانات غير دقيقة.

وأوضحت شركة مياه أسيوط أن الصفحة  باسم "شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد "  ويمكن متابعتها من خلال اللينك التالي :


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