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أخبار البلد

لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:34 م
تطهير وتعقيم القوات
تطهير وتعقيم القوات المسلحة للمنشآت والمرافق
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محمد إبراهيم
واصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكى ومنطقة الأسواق وموقف اتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا وكذا المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومى، حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التى تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومى بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما.

وذلك فى توقيتات متأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصًا على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

كذلك القيام بأعمال التطهير الوقائى لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذى يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة كذلك تطهير مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من إنتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية السادة الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا وبما يسهم فى تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

كما يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة فى مجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم المرافق الحيوية الهامة بالدولة
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