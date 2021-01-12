غزل المحلة لـ مدرب الزمالك السابق: اتكلم عن لاعبيك فقط.. فريقنا عريق وسيكون له شأن

أبدى طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، استياءه من تصريحات سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق ضد فريقه.





وقال السيد، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: ارفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة، نادينا كبير وعريق وسيعود أفضل وأفضل".





وكان الشيشيني قد تحدث مع برنامج الماتش وتنبأ بهبوط غزل المحلة لعدم وجود امكانيات مادية مقارنة بباقي الأندية.





وتابع: لاعبو فريقي يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن أصول وقواعد عملنا"





وأشار إلى أنه حتى نهاية الدوري لا توجد توقعات، وسيكون لنا شأن هذا الموسم، نادينا كبير ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها.



