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مرأة

في دقيقة واحدة.. حيلة بسيطة للتخلص من الأرق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:01 م
الأرق
الأرق
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثيرون من الأشخاص من الأرق، ولهذا فإنهم يعانون من مشاكل كبيرة في النوم.

وتمكن العلماء من معرفة كيفية تخفيف الألم، وإذا اتبعت تعليماتهم بالتفصيل، فسوف تنام كالأطفال بدون أرق.

وكشف العلماء عن حيلة بسيطة للتخلص من الأرق، إنها طريقة "4-7-8" وهي بسيطة بنفس القدر، تحتاج إلى اتخاذ وضع مريح في السرير، ثم التنفس بعمق من خلال أنفك لمدة 4 ثوانٍ، وحبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ ثم الزفير ببطء من خلال فمك لمدة 8 ثوانٍ، كرر هذا حتى تغفو في دقيقة واحدة.

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وقال خبراء هارفارد إن هذه الطريقة فعالة، لأنها بالإضافة إلى تهدئة الجسم، فإنها تبطئ إيقاع القلب، وتزيل التوتر والقلق، ويعمل إبطاء معدل ضربات القلب كمهدئ طبيعي للجسم والعقل، لذا جرب هذه الطريقة.

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