بعد إصابات جديدة بكورونا.. الحافلات تنقل الآلاف من مقاطعة خوبي الصينية إلى الحجر الصحي..فيديو

وسائل الإعلام بأن السلطات الصينية قد شددت تدابيرها الوقائية حول مقاطعة "خوبي" القريبة من بكين مثلما فعلت في ووهان سابقا، لمحاصرة انتشار وباء فيروس كورونا المتزايد مؤخرا بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة يوميا.





ووأوضحت روسبا اليوم أنه تم إغلاق المنطقة ومنع الدخول إليها والخروج منها ومضاعفة الاختبارات الصحية الجارية على السكان.





وقالت صحيفة "بيزنس تايمز" الصادرة في سنغافورة إن بكين، في إطار مواجهة هذا الارتفاع الأكبر في عدد الإصابات اليومية منذ 5 أشهر، تقوم بفحص شامل لسكان البؤر المؤكَّدة وتعزل المصابين ونقلهم بالحافلات إلى أماكن الحجر الصحي.





وذكرت القناة التلفزيونية الصينية "سي سي تي في" في صفحتها بموقع التواصل "تويتر" أن أكثر من 20 ألف شخص ينتمون إلى 12 قرية في منطقة غاوتشينغ، في شيجيازهوانغ بشمال مقاطعة "خوبي"، الأكثر تضررا، قد نُقِلوا إلى مركز حجر صحي بعد ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.





وقالت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرانس تي في شين"، إن "أكثر من 20 ألف شخص من دائرة إدارية بشيجيازهوانغ قد نُقلوا إلى الحجر الصحي، لأن العزل الذاتي في البيوت يساعد على انتشار الفيروس حسب السلطات الصينية".



