خالد الجندي يحاضر لأئمة الأوقاف عن الإلحاد وفن إدارة الحوار.. صور

بناءً على تكليف من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

خالد الجندي: الجماعات المتطرفة يخالفون الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سبب وجود آيات قرآنية عن القتال، هو رد المُعتدين، وليس قتال الكفار أو المخالفين فى العقيدة.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الجماعات المتطرفة وللمتخافة عاوزين يجعلوا المعركة تدور ضد المختلف معك ما دام غير مسلم، فيجوز حربه وقتاله وعدم تهنئته بعيده، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام السمحة".





وتابع: «نقع الآن تحت براثن فكر ظلامى اعتدائى يحارب كل المخالفين فى العقيدة».