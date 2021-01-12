ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي يحاضر لأئمة الأوقاف عن الإلحاد وفن إدارة الحوار.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:42 م
خالد الجندي يحاضر
خالد الجندي يحاضر لأئمة الأوقاف عن الإلحاد وفن إدارة الحوار
Advertisements
محمد شحتة
ألقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء محاضرة هامة عن مقاومة الإلحاد وفن إدارة الحوار الدعوي ، وذلك بأكاديمية الأوقاف العالمية ، بناءً على تكليف من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وحرص علماء الأوقاف، بعد انتهاء المحاضرة، على التقاط الصور التذكارية مع الشيخ خالد الجندي.

خالد الجندي: الجماعات المتطرفة يخالفون الإسلام
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سبب وجود آيات قرآنية عن القتال، هو رد المُعتدين،  وليس قتال الكفار أو المخالفين فى العقيدة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الجماعات المتطرفة وللمتخافة عاوزين يجعلوا المعركة تدور ضد المختلف معك ما دام غير مسلم، فيجوز حربه وقتاله وعدم تهنئته بعيده، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام السمحة".

وتابع: «نقع الآن تحت براثن فكر ظلامى اعتدائى يحارب كل المخالفين فى العقيدة».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم النفخ في الطعام وهل نهى النبي عنه.. هل تجب الصلاة على مريض الزهايمر.. وهل الموسيقى حرام؟

الأزهر يستكشف العالم الافتراضي لملاحقة التطرف إلكترونيا

الإمام الأكبر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح

تعليق خالد الجندى على فتوى إباحة الزواج من طفلة 3 سنوات

خالد الجندي: الجماعات المتطرفة يخالفون الإسلام بمنع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي الأسبق يقترب من التدريب في الدوري الإسباني

أحمد موسى: عاشور بتاع الشرقية رجع تاني.. تفاصيل

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

تامر أمين: السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي تدعو للفخر وتتحدث عن نفسها.. فيديو

فوز النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد بمنصب وكيلي مجلس النواب

رسائل المستشار حنفي جبالي بعد تقلده رئاسة مجلس النواب الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور