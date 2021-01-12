اعلنت الإعلامية مها موسى وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف،





وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك:"ماجدة ابو هيف في ذمة الله، ربنا يرحمها و يسكنها الجنة يا رب، خبر محزن جدا.

و ظهرت الإعلامية ماجدة أبو هيف مع الإعلامية إسعاد يونس وحكت عن اصعب لحظاتها وسبب تلقيبها بالخواجاية.

وقالت المذيعة ماجدة أبو هيف التى اشتهرت كمذيعة «ربط »، أن مذيعة الربط هى مذيعة مسؤلة عن الشاشة فى فترات معينة ويفضل ان تمتلك عدة لغات.

واضافت قائلة: «اغتيال أنور السادات، كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية، لأني كان عندي شيفت وقتها»، مشيرة إلي انها تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهيرة «العقل يكسب».

وأوضحت أن البعض لقبها بـ«الخواجاية»، بسبب أن والدتها إيطالية، بالإضافة إلي أنها كانت تجيد لعدة لغات، مشيرة إلي أن المذيعة الشهيرة سامية الأتربى، كانت تلقبها أيضا بـ«أوبرا عايدة».