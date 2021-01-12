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أخبار البلد

مناصب قيادية جديدة بهيئة تنشيط السياحة .. تعرف عليها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:20 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في إطار خطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتمكين الكفاءات الشابة من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بما يعزز دور الهيئة ويساهم في النهوض بمنظومة العمل بها، أصدر المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة عدة قرارات بتولي عدد من أبناء الهيئة المتميزين مهام تسيير الأعمال بعدد من الإدارات العامة بها. 

تم إصدار قرار بتولي إسماعيل عامر مهام مدير عام إدارة السياحة الخارجية، ومحمد الشرقاوي مهام مدير عام مكتب رئيس الهيئة، وسوزان مصطفى مهام مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة،  وإيمان عبد الرحمن مهام مدير عام إدارة السياحة المحلية.

يُذكر أن إسماعيل عامر تم تعيينه بالهيئة عام 2000 حيث تدرج في العديد من الوظائف الادارية بالهيئة، كما تولي مهام العمل كملحق سياحي للهيئة بموسكو في الفترة من 2007- 2011، ومدير المكتب السياحي بالهند 2014-2019.

أما محمد الشرقاوي فقد تم تعيينه بالهيئة ضمن دفعه أوائل الخريجين لعام 2001 وتدرج في الوظائف ليتولي مؤخرا منصب مساعد مدير مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لمدة تزيد عن 15 عاما. 

والتحقت عام 2001،  سوزان مصطفي للعمل بإدارة العلاقات السياحية بالهيئة، كما تولت رئاسة لجنة الحملات الدولية بالهيئة، ورئيسا للمكتب المركزي للسياحة العربية بالهيئة. 

أما إيمان عبد الرحمن فالتحقت للعمل بالهيئة عام 2000 وتنقلت بين الإدارات المختلفة؛ حيث عملت بإدارة العلاقات السياحية، والمكتب الفني لرئيس للهيئة، وإدارة  الحملات الدولية بالهيئة.
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