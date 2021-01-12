كورونا يضرب مؤسسة لبنانية.. وقرار عاجل بإغلاقها

أصدر مدير قرية حاصبيا اللبنانية، رواد سلوم، قرارا بإغلاق مركز قلم "نفوس حاصبيا" لتفشي فيروس كورونا به.





ووفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قرر سلوم إغلاق المركز بدءا من غد الأربعاء، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير، ذلك بعد ثبوت حالة إيجابية لفيروس كورونا بين موظفي القلم.





وأوعز المدير سلوم إلى طبيب قضاء حاصبيا الدكتورة ندى حمد متابعة إجراء نتائج فحوصات الـ pcr لجميع العاملين في القلم على أن يتم بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.





وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إنها سجلت 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226948، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1705، وحالات الشفاء 144859.





وقالت إنه تم تسجيل 4544 إصابة محلية و13 إصابة وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1597، بينها 618 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هي 16.7%.





وقررت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب التفشي الرهيب لوباء فيروس كورونا في البلاد، التي باتت تتجه بسرعة نحو السيناريو الإيطالي.





وأعلنت الحكومة اللبنانية الإغلاق التام وحظر التجول، وذلك مع الارتفاع الكبير لعدد المصابين وتجاوزه القدرة الاستيعابية للمستشفيات، حيث بات المواطن يتلقى العلاج على أبواب المستشفيات بعدما باتت الأسرة ممتلئة بالكامل.