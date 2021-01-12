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سيارات

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:01 م
بورش باناميرا
بورش باناميرا
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كريم عاطف

اعلنت شركة بورشه عن الطرح الفعلى للسيارة باناميرا S الجديدة موديل 2021  والتى تاتى باداء السيارات الرياضية وتجمع بينه وبين السيارات السيدان الفخمة .

واوضحت الشركة فى بيان لها ان السيارة بورشه باناميرا ستصل اول دفعة منها الا الاسواق فى الربع الاول من عام 2021

وياتى التصميم الخارجى للسيارة بورشه باناميرا بعدد من التجهيزات ، مثل الوجه الامامية له من مجموعة Sport Design الرياضية ، بالاضافة الى فتحات الهواء الجانبية الكبيرة، ووحدة الإضاءة الأمامية بشريط إضاءة أحادي .

وتتزود وحدات الإضاءة في المصابيح الأمامية المزدوجة بتقنية Turbo ، و شريط الإضاءة المطور في الخلف والذى يمتد على غطاء صندوق الأمتعة بخطوط متناسقة .

وتستمد السيارة  باناميرا توربو S قوتها من خلال محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 ليترات يولد قوة أكبر بمقدار 80 حصانا، و50 نيوتن متر من طراز توربو السابق، حيث تبلغ قوة المحرك الجديد 630 حصانا، وعزم دوران 820 نيوتن متر .

و يتسارع طراز توربو S  في وضع القيادة Sport Plus، من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 3.1 ثوان فقط، وقد تم تطوير المحرك الشهير، لتمكين السيارة من الوصول إلى أقصى سرعة لها والتي تبلغ 315 كم/ساعة.

ومن أجل نقل القوة الهائلة إلى الطريق وتعزيز الأداء أثناء الانعطاف إلى أقصى حد، تم تخصيص وتطوير نظام التعليق الهوائي ثلاثي الحجرات، ونظام بورشه النشط للتحكم بالتعليق (PASM)، ونظام بورشه الرياضي للتحكم الديناميكي بالشاسيه (PDCC Sport)، الذي يشمل نظام بورشه لتوجيه عزم الدوران بلاس (PTV Plus)، لكل طراز على حدة.

و جنوط مقاس 20 و21 بوصة بثلاث تصاميم جديدة إلى مجموعة العجلات ليصبح المجموع 10 تصاميم.

بالاضافة الى تطوير محرك طراز باناميرا GTS من خلال وضع محرك V8 بالشاحن التوربيني المزدوج مع التركيز بشكل خاص على توليد القوة، حيث أصبح يولد  500 حصان، وعزم دوران يبلغ 620 نيوتن متر، وتضاهي عملية توليد القوة ما توفره السيارات الرياضية الكلاسيكية المجهزة بمحرك يعمل بنظام السحب الطبيعي .

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور
شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور
شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور
شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور
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