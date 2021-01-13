إلغاء معرض أمريكا الشمالية للسيارات 2021.. تعرف على البديل

أعلن منظمو معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات أنه بداية من دورة 2021 سيتحول اسمه إلى "موتور بيلا" وسينتقل من ديترويت إلى كونكورز M1 في بونتياك ، والتي تقع على بُعد حوالي 30 ميلًا شمال غرب موتور سيتي.





وقال منظمو الحدث فى بيان لهم أن التحول فى مسمى هذه الحدث أمر طبيعى بسبب وباء كورونا ، وأنه بدلًا من حشر عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص في مركز TCF الذى تحول الي مستشفى ميداني.





كما سيتم عقد موتور بيلا Motor Bella في الهواء الطلق في M1 كونكورز الذي من المقرر أن تبلغ مساحته 645 مترًا مربعًا من السيارة الديناميكية ومساحة عرض التكنولوجيا بالإضافة إلى 2.4 كيلومتر مسار طويل لعروض التكنولوجيا والمركبات.





وأضاف المنظمون أن الحدث سيكون ما بين 21 و 26 سبتمبر 2021 ، ويعد الزائرين "بتجربة متعددة الحواس" من خلال مجموعة كاملة من معارض تصنيع المعدات الأصلية والتكنولوجيا"، ومع ذلك، سيكون حدثًا قصيرًا نسبيًا حيث أن الجزء العام يبدأ فقط من 23 سبتمبر حتى 26 سبتمبر.





وقال المدير التنفيذي رود ألبرتس: "لقد أحدث الوباء تغييرات في مجتمعنا وعالمنا بطرق لم نتخيلها من قبل ، وعلينا جميعًا أن نبحث عن طرق جديدة ومبتكرة للغاية للقيام بالأعمال". وأضاف: "يجسد هذا الحدث الجديد تلك الروح الإبداعية" و "سيوفر تجارب تنقل جديدة وأساليب مبتكرة بشكل متزايد للاستفادة من الصناعة ومنتجاتها".





جدير بالذكر أن المنظمين للمعرض الذي ألغيت دورته العام الماضي، أكدوا أنه سيعود في عام 2021 ويقام في سبتمبر.. ومعروف أن المعرض كان شهر يناير موعد انعقاده السنوى، ثم انتقل إلى يونيو، وبعد ذلك قال المنظمون إنه سيكون عرضًا خريفيًا على الدوام – اي سبتمبر من كل عام.