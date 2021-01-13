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سيارات

فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر السيارة فولكس فاجن بولو من أشهر طرازات شركة "فولكس فاجن" حول العالم بسبب طول المدة التى عاشتها فى خطوط الإنتاج، فهي تنطلق على الطرق منذ عام 1975 بأشكالها المختلفة الهاتشباك والسيدان والاستيت.


وكانت شركة فولكس فاجن أعلنت منذ فترة عن قدوم نسخة بولو الجديدة 2022، وبالفعل شوهدت بولو 2022 أثناء اختباراتها على الطريق في أوروبا فى صور تجسسية جديدة.


وأوضحت الصور التجسسية الجديدة العديد من الأشكال الخارجية وتفصيلها للسيارة فولكس فاجن بولو 2022، مثل الواجهة الأمامية المحدثة مع مصابيح أمامية مستوحاة من السيارة جولف، بالإضافة إلى أن المصابيح الأمامية ومصابيح الإضاءة النهارية تعمل بتقنية LED.


أما خلفية السيارة فولكس فاجن بولو 2022، فهى محدثة بمصابيح خلفية معاد تصميمها مع إضاءة LED جديدة، ومظهر جانبي أعيد تشكيله يمتد إلى الباب الخلفي الذي يشبه الباب الكهربائي الخاص بالسيارة ID.3.


أما المقصورة الداخلية للسيارة لم تظهر فى الصور التجسسية، ولكن تؤكد بعض التقارير وجود شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تم تحديثها لتشغيل أحدث نظام معلومات ترفيهي من فولكس فاجن، بالإضافة إلى مجموعة أدوات رقمية اختيارية مقاس 10.25 بوصة، إضافة إلى أدوات التحكم في المناخ التي تعمل باللمس بدلًا من الأزرار العادية، وعجلة القيادة المعاد تصميمها.


والقوة التى ستستمدها فولكس فاجن بولو 2022 أظهرت العديد من التقارير أن قوة المحركات التى ستستمد قوتها منها لم تتغير كثيرا ولكن لم تعلن حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم طرحها فى وقت ما خلال هذا العام.

فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة
فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة
فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة
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