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تعليم

بعد براءتها.. جامعة القاهرة: حنين حسام ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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مريم عزت

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الطالبة حنين حسام المقيدة بكلية الآثار ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها.

وأوضح الدكتور علم الدين، أن الطالبة لم يتم فصلها من الجامعة العام الماضي، ولم تمنع قبل ذلك من أداء الامتحانات، ولكن تم تحويلها للتحقيق.

وأضاف الدكتور علم الدين، أن رئيس جامعة القاهرة رفض فصل الطالبة حنين حسام أو منعها من أداء الامتحانات، بعد صدور قرار الإتهام لها، حيث أن قرار التحويل للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات ولكن هو لاستبيان الحقيقة.
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