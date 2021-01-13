أبنة عفاف راضي تكشف تأثير نشأتها الفنية.. وكواليس توجهها إلى الغناء

لافتة إلى أنها بدأت دراسة الغناء بمركز تنمية المواهب بالأوبرا المصرية.





وأضافت المطربة الشاب مى كمال، خلال حوارها ببرنامج«السفيرة عزيزة» ، المذاع على فضائية «دى أم سى »، أن اسرتها اكتشفت موهبتها الغنائية بحفلات المدرسة موضحة انها درست الاعلام بالجامعة الامريكية، وقررت التوجه إلى الغناء بعد توجيه ودعم والدتها لها وتشجيع أسرتها لتنمية موهبتها الغنائية.





وتابعت أنها بدأت بدراسة الغناء الأوبرالي، وعلى الرغم من صعوبة إلا انه كان مفيد جدًا ، منوهه إلى انها بدأت استخدام دراسة الاوبرا فى

الاغانى الشرقية حتى لا يكون غريب علينا .

وأكدت أن شخصيتها تختلف عن والدتها ، عفاف راضى لطيفة ووقورة وهادئة ومسالمة، بينما هى تتفاعل مع السوشيال ميديا أكثر واجتماعية بشكل اكبر عنها إلى جانب أن الجامعة كان لها دور كبير فى تكون شخصيتها الاجتماعية .