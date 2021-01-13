د. إنجي إبراهيم تكتب: مرضى السكر وكورونا





اثبت فيروس كورونا عجز الانسان و الدول و الاقتصاد والعلم، ومازال الفيروس غير مفهوم و يفاجئنا بين الحين والاخر بما يصدمنا، وفيرس كورونا يؤدي للإصابة بمرض السكر.





هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين فيرس الكورونا ومرض السكر من ناحية يرتبط مرض السكر بزيادة خطر حدوث مضاعفات الكورونا الشديدة.





لوحظ ظهور مرض السكر على بعض مصابي الكورونا ربما نتيجه حدوث التهاب حاد بالبنكرياس او اسباب ارتباط الفيروس بخلايا بيتا مما ينقص معدل الانسولين بالدم بالاضافه لارتفاع معدلات السكر والمضاعفات الشديدة لمرض السكر الموجود مسبقًا، ومقاومه شديده للانسولين الذي يبرر جرعات عالية بشكل استثنائي من الأنسولين في المرضى الذين يعانون من الكورونا.





هناك علاقه وثيقه بين covid 19 والاصابه بالسكر فقد يحدث ظهور امرض السكر مع الاصابه بالفيروس، وقد يحدث تدهور شديد لمستوي السكر ويجب تحليل الاجسام الكيتونيه في حالة ارتفاع نسبه السكر بالدم خاصه لو اعلي من ٢٤٠ مجم%.





مريض السكر قد يعاني من مصاعفات كثيره خاصة في حالة عدم انتظام السكر بالدم، لذلك انصح بتحليل السكر لكل مصابي الفيرس في بداية الاصابة ومتابعة دقيقة لمستوي السكر بالدم.





وعلي مرضي السكر...الانتباه ومراجعة علاج السكر إن حدث إصابة بالكوفيد ١٩ حيث يفضل استخدام بعض ادويه السكر عن الاخري وهذا يحدده الطبيب مع كل مريض علي حده حسب حالته.



