ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. إنجي إبراهيم تكتب: مرضى السكر وكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:28 م
الدكتورة انجي إبراهيم
الدكتورة انجي إبراهيم
Advertisements

اثبت فيروس كورونا عجز الانسان و الدول و الاقتصاد والعلم، ومازال الفيروس غير مفهوم و يفاجئنا بين الحين والاخر بما يصدمنا، وفيرس كورونا يؤدي للإصابة بمرض السكر. 

هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين فيرس الكورونا ومرض  السكر من ناحية يرتبط مرض السكر بزيادة خطر حدوث مضاعفات الكورونا الشديدة.  

لوحظ ظهور مرض السكر على بعض مصابي الكورونا ربما نتيجه حدوث التهاب حاد بالبنكرياس او اسباب ارتباط الفيروس بخلايا بيتا مما ينقص معدل الانسولين بالدم  بالاضافه لارتفاع معدلات السكر والمضاعفات الشديدة لمرض السكر الموجود مسبقًا، ومقاومه شديده للانسولين الذي يبرر جرعات عالية بشكل استثنائي من الأنسولين في المرضى الذين يعانون من الكورونا.

هناك علاقه وثيقه بين covid 19 والاصابه بالسكر فقد يحدث ظهور امرض السكر مع الاصابه بالفيروس، وقد يحدث تدهور شديد لمستوي السكر ويجب تحليل الاجسام الكيتونيه في حالة ارتفاع نسبه السكر بالدم خاصه لو اعلي من ٢٤٠ مجم%.

مريض السكر قد يعاني من مصاعفات كثيره خاصة في حالة عدم انتظام السكر بالدم، لذلك انصح بتحليل السكر لكل مصابي الفيرس في بداية الاصابة ومتابعة دقيقة لمستوي السكر بالدم. 

وعلي مرضي السكر...الانتباه ومراجعة علاج السكر إن حدث إصابة بالكوفيد ١٩ حيث يفضل استخدام بعض ادويه السكر عن الاخري وهذا يحدده الطبيب مع كل مريض علي حده حسب حالته.

واقول و اكرر دائما الوقاية خير من العلاج ، وعند الشعور باي اعراض يجب استشارة الطبيب فورا ولا يجب اهمال اي شكوي او عرض يطرأ حتي يكون من السهل علاجها ولا نصل لمرحلة المضاعفات .. متعكم الله بالصحة و العافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدهور الرئة سريعا.. مجدي بدران يكشف عن تأثير كورونا على مرضى السكري

نوفمبر شهر إصابة الحيوانات الأليفة بـ السكر.. طبيبة تشرح السبب وأعراض المرض

نوع مهمل من الخضراوات يحافظ على مستوى السكر في الدم

اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

علامات تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم

ترشيحاتنا

الخصم الغدار.. سيدة تعثر على مفاجأة مرعبة في محل ملابس.. شاهد

ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لوالدتها بعد دخول العناية المركزة

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري

57 شخصا.. حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية

المقاولون يحسم جدل اقتراب رحيل عماد النحاس عن الفريق ..فيديو

التعليم تقرر صرف حوافز مادية لجميع شاغلي وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري