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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 3 أفراد و16 كيانا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:35 م
عقوبات أمريكية على
عقوبات أمريكية على إيران
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 3 أفراد، و16 كيانا، وذلك بسبب تخصيب اليورانيوم، ودعم الإرهاب. 

ومن ناحية أخرى، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن معظم قتلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محافظة دير الزور من الميليشيات الموالية لإيران.


وأضاف المرصد السوري في تصريحات لشبكة "العربية"، أن غارات دير الزور استهدفت مستودعات أسلحة للميليشيات الموالية لإيران.


وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي، على محافظة دير الزور، فجر اليوم الأربعاء، والذي طال مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لكل من الجيش السوري وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون".


ووفقًا للمرصد، استهدفت إسرائيل بأكثر من 10 ضربات، مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين، يذكر أن كل ضربة من الضربات محملة بأكثر من صاروخ.


وأسفر هذا القصف الإسرائيلي، عن مقتل 23 شخصًا، بينهم 7 جنود من الجيش السوري والبقية من المليشيات الموالية لإيران، 14 من القتلى لقوا حتفهم في دير الزور بينما الـ9 البقية قتلوا في البوكمال والميادين.


ويتواجد أكثر من 28 مصابًا بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.


كما تسبب القصف في تدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات، ودوت انفجارات عنيفة جدًا خلال وبعد القصف نتيجة انفجار الذخائر ضمن المستودعات.


ويعد هذا القصف الثاني من نوعه في 2021، حيث رصد المرصد السوري في السادس من الشهر الجاري، قصفًا إسرائيليًا عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا.
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