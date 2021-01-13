ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راجح داوود يكشف لـ صدى البلد سر تعاونه مع المخرج داوود عبد السيد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

كشف الموسيقار الكبير راجح داوود عن سبب تكرار تعاونه مع المخرج الكبير داوود عبدالسيد، قائلا إنه على الرغم من قلة أعمال "عبد السيد" إلا أنه يحب العمل معه وبينهم كيميا خاصة.


ولفت إلى أن "عبد السيد" يرى أنني متعاون ومن الممكن أن أضيف له في أعماله لذلك احب التواجد معه. 


وقال الموسيقار الكبير راجح داوود في تصريحات لـ صدى البلد إنه ليس مختفيا عن الساحة الفنية، مؤكدا أنه متواجد ويقدم حفلات دائما، ويسوق لها جماهيريا من خلال الأماكن التى أعقد فيها الحفلات سواء كانت في الأوبرا أو غيرها.


وأوضح أنه لايطمح في المستقبل سوى في تقديم أعمال جيدة وتنال إعجاب الجمهور.


يعد الموسيقار راجح داوود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.


كما حصل الموسيقار الكبير راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عرض "كان لك معايا" في مركز الإبداع بحضور صفية العمري وهالة صدقي

صفية العمري تهنئ إلهام شاهين بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في القاهرة السينمائي

ظهور نادر لـ صفية العمري بعد غياب طويل.. صور

أحب سماعها.. راجح داوود يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في المهرجانات

الاعمال الحالية لا تناسبني.. راجح داوود لـ صدى البلد: لست مختفيا عن الساحة الفنية

قالوا لـ صدى البلد| محمد سليمان الشهير بـ"ده هاني" يكشف عن أعماله الجديدة.. وراجح داود: لست مختفيا عن الساحة

ترشيحاتنا

مقتل 80 شخصا في هجوم على الحدود الإثيوبية السودانية

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر ويعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد

بعد سقوط طائرة عسكرية على حدود إثيوبيا.. البرهان يتفقد القوات السودانية

الزمالك يكشف خطته لـ حسم عروض لاعبي الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري