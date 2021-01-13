تطوير 22 مسقى لخدمة 1500 فدان.. محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ترعة حافظ الشرقية بأبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 3.625 كم من الترعة وتطوير 22مسقي تخدم زمام حوالي 1500 فدان.





أكد المحافظ أن اعمال التطوير تجري في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري ، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.





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رافق المحافظ خلال جولته المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.





استمع المحافظ الى مطالب ومشاكل عدد من الفلاحين، ووجه مديريات الري والزراعة وكذلك الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بحل جميع المعوقات مشيدا ، بالمشروع وأهميته في توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه





وأوضح وكيل وزارة الري انه بجانب تطوير المساقي فانه يجري أيضا تركيب 3 وحدات رفع وذلك لتغذية نهاية الترعة المتعبة والتي كانت تعاني من قلة وصول مياه الري.





وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي ، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وقال إن هناك تكليفات مشدده من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.









أوضح القاضي، انه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 335 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منها 285 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، 47 مخالفة لمنشات ومطاعم ومقاهي، شملت 12 مخالفة للمقاهي، 7 مخالفات للمطاعم، 21 مخالفة لمحال تجارية، 4 مخالفات للمخابز، بالإضافة لغلق قاعتين افراح وفض أحد الأسواق التجارية للقضاء على تجمعات المواطنين.





أضاف انه يتم المرور بصفة دورية ومستمرة على منظومة القطاع الصحي والصيدليات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.



