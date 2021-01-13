بتنسيقات حزبية وسياسية .. مجلس النواب ينتخب اللجان النوعية للبرلمان غدا

ينتخب مجلس النواب غدا هيئات مكاتب لجانه النوعية، و شهدت الساعات السابقة اتصالات و مشاورات بين الأحزاب والقوى السياسية حول تشكيل اللجان النوعية المكونة من الرئاسة و الوكيلين وأمانة السر، و قالت مصادر ان هناك مشاورات بين الأحزاب للتنسيق حول الانتخابات.

وقبل جلسة الغد تم عقد اجتماعات و مشاورات تنسيقية ، يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه النواب بتقديم رغباتهم في عضوية اللجان النوعية تمهيدا لإجراء الانتخابات و يلتزم نواب مستقبل وطن بقرارات حزبهم التنظيمية التي سيقررها خلال الساعات القادمة.





ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية في المادة 38 حيث نصت على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.





ونصت المادة 39: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.





وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اشاد بالتزام أعضاء المجلس بالموعد المحدد لافتتاح الجلسة سلفا، موجها التحية للجميع وقال خلال ترؤسه الجلسة العامة اليوم هدفنا الالتزام ليس بالدقيقة ولكن بالثانية وقال " هذا أول تقليد نتفق عليه جميعا، مطالبا الأعضاء بضرورة التزام الهدوء الكامل أثناء الجلسة، عدم الكلام، وعدم تبادل التحية.





ووجه جبالي، الأعضاء قبل رفع الجلسة التي انعقدت اليوم لمن يرغب في تغيير رغبته في الانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.





قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضمام للجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.





ووجه جبالي، خلال الجلسة العامة ، الأعضاء لمن يرغب في تغيير رغبته في الانضمام للجان النوعية إلى مكتب أمانة المجلس خلال ساعة بعد رفع الجلسة، ليتمكن المجلس من استكمال دوره في إجراءات انتخابات اللجان النوعية.