وزير الصحة التركي يتلقى أول جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا

تلقى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أول جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وزف مسئول إماراتي بشرى سارة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وكفايتها للجميع، وهو ما يؤكد تصدر الإمارات للدول العربية ووجودها ضمن العشرة الأوائل في العالم في توفير اللقاحات وتطعيم السكان.





وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، إن "اللقاح المضاد لفيروس كورونا أصبح الآن متوفرا لجميع أفراد المجتمع بجميع فئاته وشرائحه".





وأكد الجابر خلال كلمة بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الإمارات "كانت من أوائل الدول التي حرصت على توفير اللقاح وتقديمه".





وأضاف أن المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا شملت "تقديم اللقاح لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والكوادر الطبية، تلاها إطلاق الحملة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا، من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية المحلية، والتي استهدفت كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأشخاص الأكثر عرضة للمرض".



