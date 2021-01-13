جامعة حلوان: 9 أوراق للتقديم بالدراسات العليا

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١.









وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :-





- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.





- بيان تقديرات.





- أصل شهادة الميلاد.





- صورة البطاقه الشخصية.





- عدد (٦) صور شخصية.





- الموقف من التجنيد للذكور.





- شهادة حسن سير وسلوك.





- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.





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جدير بالذكر انه كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.









ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



