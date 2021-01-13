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أستاذ طرق يكشف عن أهمية الطرق في بناء المدن الجديدة ..فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:53 م
أستاذ طرق
أستاذ طرق
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسن عبد الظاهر أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وهو يهتم بقطاع النقل بشكل عام  وهذا لأن هذا القطاع يمس حياة المواطن اليومية ويدعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف عبد الظاهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، ان شبكة النقل في اي دولة اذا كانت سليمة وقوية فهذا يعني أن اقتصاد هذه الدولة قوى بشكل عام مشيرا الي ان الدولة المصرية تعمل على بناء 35 مدينة على مستوى الجمهورية والهدف من هذه المدن هو خلخلة الكثافات السكانية .

وأوضح عبد الظاهر ، أن الدولة المصرية قام بعمل شبكة طرق وهذا من خلال عمل المحاور التي ربطت جميع محافظات الجمهورية ببعضها وهذا ساعد على الانتقال إلى المدن الجديدة.
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