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تعليم

البحوث الفلكية: اقتران جديد تشهده سماء القاهرة اليوم

الخميس 14/يناير/2021 - 09:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية  سنشهد اقترانا جديدا في سماء القاهرة اليوم.

وكشف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم اليوم الخميس اقتران القمر مع كوكب عطارد .

وأشار إلى أنهما سيكونا مرئيان بالعين المجردة في سماء القاهرة في اتجاه الغرب ، بعد غروب الشمس مباشرة ويستمر هذا الاقتران لمدة ساعة .

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وكانت سماء القاهرة قد شهدت يوم الاثنين اقترانا بين كوكبي القمر والزهرة ، حيث تم مشاهدته بالعين المجردة .

ونوه المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أنه يرحب بكافة الاستفسارات والأسئلة ، والإجابة عليها وتوضيحها لهواة الفلك ، مؤكدًا على ضرورة توعية الناس لعدم انسياقهم وراء الأكاذيب والشائعات .
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