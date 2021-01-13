حياة كريمة.. تطوير 25 قرية بالفرافرة ضمن المرحلة الثانية بالوادي الجديد

اكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير قري مركز الفرافرة البالغ عددها ٢٥ قرية ضمن ٥٠ مركزا على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرهم ورفع كفاءتهم، موجها بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وانطلقت المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية لترسم الفرحة على وجوه الاسر والأهالى بهذه القرى خاصة بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة ونجاح الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فى تنفيذ المرحلة الأولى فى 143 قرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.





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أكد الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، انه سيتم العمل فى مبادرة "حياة كريمة" بتوسعات كبيرة بالمرحلة الثانية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث سيشمل العمل فى 50 مركزا بإجمالى 1381 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة ونجع خلال عام 2021، وأن محاور عمل المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " تنقسم الى مجموعتين عمل وتمثل المجموعة الأولى وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالنسبة لملف البنية التحتية والمؤسسات الخدمية فى المراكز والقرى المستهدفة.









فيما ستقوم المجموعة الثانية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية وزارات القوى العاملة والصناعة والتجارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسة "حياة كريمة"، حيث تتولى هذه المجموعة ملف التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى هذه القرى.





يذكر ان مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.





وتهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019 ، كما تتضمن شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، وستشهد زواج يتيمات.