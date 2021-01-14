أصغر نائب بالبرلمان: قانون الإيجار القديم يظلم المالك والمستأجر.. ملتقى توظيفي للشباب بمشاركة 50 شركة.. وأطالب بإذاعة الجلسات

النائب أبانوب عزت في حواره لـ"صدى البلد":

فخور لكوني أول شاب من القاهرة يتولى وكالة البرلمان بالجلسة الافتتاحية

"التعليم والصحة والبطالة" على رأس أولوياتي بمجلس النواب

إجراء جلسات البرلمان "أونلاين" صعب ومخالف للائحة

النائب دوره تشريعي ورقابي وليس خدميا









"الشباب على المنصة في الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021" على الرغم من كونه تقليدا برلمانيا متعارف عليه، إلا أن العديد من المتابعين أشادوا بهذا المشهد، الذي كان مميزا في المجلس الجديد ومحط أنظار من المتابعين، فكان بطلاه النائب أبانوب عزت والنائبة فاطمة سليم، أصغر نائبين ووكيلا البرلمان بالجلسة الإجرائية.









ووفقا للتقاليد البرلمانية، تبدأ الجلسة الاجرائية برئاسة العضو الأكبر سنا بالمجلس وهي النائبة فريدة الشوباشي، يعاونها أصغر عضوين وهما النائبان فاطمة أحمد وأبانوب عزت، وتنتهي بانتخاب رئيس المجلس الجديد، الذي يعتلي منصة المجلس، ويتسلم إدارة الجلسة العامة.





كان الأمر مميزا هذه الدورة البرلمانية، نظرا لكثرة الشباب بالبرلمان الحالي ونفس الحال للمرأة، كما أنها أول جلسة في تاريخ البرلمان المصري تترأسها امرأة، فكان مشهد المنصة صورة مصغرة لطبيعة المجلس الحالي، الذي فتح الباب واسعا أمام تمكين المرأة والشاب.











دلل النائب أبانوب عزت على هذا التوجه بفوزه في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الساحل كمرشح فردي ممثل لحزب مستقبل وطن، حيث تمكن من حصد 42 ألف صوت متغلبًا على 22 مرشحًا آخرين (16 مستقلًا و6 أحزاب)، كما نجح في إدارة مهته بالجلسة الافتتاحية كـ وكيلا لرئيس المجلس.











تحدث "صدى البلد" مع أبانوب عزت، أصغر نائب في برلمان 2021، عن كواليس الجلسة الافتتاحية وما الذي سيقدمه خلال عضويته بالمجلس خاصة الشباب، وإلى نص الحوار..









من هو أبانوب عزت أصغر نائب في البرلمان؟

اسمي أبانوب عزت عزيز من مواليد يوليو 1995، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال، أعمل شريكا بإحدى شركات استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والغلال، وكنت عضوا عن حزب مستقبل وطن بأمانة الساحل في 2018 ثم أمينا مساعدا لأمانة الشباب بالقاهرة في 2019.







