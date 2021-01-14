أصغر نائب بالبرلمان: قانون الإيجار القديم يظلم المالك والمستأجر.. ملتقى توظيفي للشباب بمشاركة 50 شركة.. وأطالب بإذاعة الجلسات

- النائب أبانوب عزت في حواره لـ"صدى البلد":
- فخور لكوني أول شاب من القاهرة يتولى وكالة البرلمان بالجلسة الافتتاحية
- "التعليم والصحة والبطالة" على رأس أولوياتي بمجلس النواب
- إجراء جلسات البرلمان "أونلاين" صعب ومخالف للائحة
- النائب دوره تشريعي ورقابي وليس خدميا
"الشباب على المنصة في الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021" على الرغم من كونه تقليدا برلمانيا متعارف عليه، إلا أن العديد من المتابعين أشادوا بهذا المشهد، الذي كان مميزا في المجلس الجديد ومحط أنظار من المتابعين، فكان بطلاه النائب أبانوب عزت والنائبة فاطمة سليم، أصغر نائبين ووكيلا البرلمان بالجلسة الإجرائية.
ووفقا للتقاليد البرلمانية، تبدأ الجلسة الاجرائية برئاسة العضو الأكبر سنا بالمجلس وهي النائبة فريدة الشوباشي، يعاونها أصغر عضوين وهما النائبان فاطمة أحمد وأبانوب عزت، وتنتهي بانتخاب رئيس المجلس الجديد، الذي يعتلي منصة المجلس، ويتسلم إدارة الجلسة العامة.
كان الأمر مميزا هذه الدورة البرلمانية، نظرا لكثرة الشباب بالبرلمان الحالي ونفس الحال للمرأة، كما أنها أول جلسة في تاريخ البرلمان المصري تترأسها امرأة، فكان مشهد المنصة صورة مصغرة لطبيعة المجلس الحالي، الذي فتح الباب واسعا أمام تمكين المرأة والشاب.
دلل النائب أبانوب عزت على هذا التوجه بفوزه في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الساحل كمرشح فردي ممثل لحزب مستقبل وطن، حيث تمكن من حصد 42 ألف صوت متغلبًا على 22 مرشحًا آخرين (16 مستقلًا و6 أحزاب)، كما نجح في إدارة مهته بالجلسة الافتتاحية كـ وكيلا لرئيس المجلس.
تحدث "صدى البلد" مع أبانوب عزت، أصغر نائب في برلمان 2021، عن كواليس الجلسة الافتتاحية وما الذي سيقدمه خلال عضويته بالمجلس خاصة الشباب، وإلى نص الحوار..
من هو أبانوب عزت أصغر نائب في البرلمان؟
اسمي أبانوب عزت عزيز من مواليد يوليو 1995، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال، أعمل شريكا بإحدى شركات استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والغلال، وكنت عضوا عن حزب مستقبل وطن بأمانة الساحل في 2018 ثم أمينا مساعدا لأمانة الشباب بالقاهرة في 2019.
كيف استقبلت وكالتك للبرلمان في الجلسة الاجرائية كأصغر النواب سنا؟
فخور لكوني أول شاب من القاهرة يتولى وكالة البرلمان في الجلسة الافتتاحية، حيث كان النائب عمر حسنين وكيل الجلسة الافتتاحية في برلمان 2015 عضوا عن دائرة الخصوص والخانكة بالقليوبية وكانت تجربة جديدة ومميزة أن أكون نائبا في مثل هذا السن.
كيف ترى برلمان 2021؟
"كنت بتفرج على النواب في التليفزيون وبشوفهم فوق الخمسين سنة"، لكن البرلمان الحالي به الكثير من الشباب صغير السن والذي فاق الـ 100 نائب، بجانب زيادة نسبة المرأة والتي وصلت إلى 27% بواقع 162 نائبة، حيث يمثل الشباب والمرأة 50% من نواب المجلس الحالي.
ما اللجنة التي تنوي الانضمام إليها؟ ولماذا؟
أسعى إلى الانضمام إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بواقع دراستي وعملي المرتبطان بالجانب الاقتصادي.
وما الذي ستقدمه خلال عضويتك بالبرلمان الحالي؟
أسعى إلى التركيز على الشباب والاهتمام بملفات الصحة والتعليم والبطالة، خاصة الأخير من خلال العمل على توفير فرص عمل للشباب بجانب الاهتمام بتحسين قطاعي التعليم والصحة.. هذه الملفات على رأس أولوياتي بالبرلمان الحالي.
وكيف يمكن القضاء على البطالة من وجهة نظرك؟
من خلال التوسع في ملتقيات التوظيف وإشراك القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن الحكومة، ومن هذا المنطلق أعلن عن ملتقى وظيفي لأبناء دائرة الساحل يضم 50 شركة من شركات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، حيث تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.
وماذا عن الأنشطة الخدمي بدائرتك "الساحل"؟
الجانب الخدمي ليس دور النائب، فالنائب دوره رقابي وتشريعي، لكني سأسعى إلى تلبية مطالب أهالي الدائرة من خلال تطوير الشهر العقاري والسجل المدني بالساحل، بجانب حل أزمة القمامة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لحل مشكلات الدائرة.
ما القوانين العاجلة على رأس أجندة برلمان 2021؟
تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يظلم القانون الحالي ملاك العقارات والسكان، بجانب مناقشة مشروعي قانون المحليات والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي تحقق مصلحة المواطنين، حيث سيعكف النواب والمختصون على دراسة هذه القوانين خلال الفترة المقبلة.
هل يؤثر انتشار فيروس كورونا على عمل البرلمان؟
لا لن يؤثر بدليل نجاح الأمانة العامة للبرلمان في تنظيم الجلسة الافتتاحية للمجلس بتقسيم النواب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة، وسارت أولى جلسات النواب دون أي مشاكل أو خطورة على صحة النواب على الرغم من حضور ما يقرب من 600 نائب.
البعض اقترح أن تكون الجلسات "أونلاين" نظرا لتداعيات كورونا فما رأيك؟
لا يوجد نص في اللائحة الداخلية بمجلس النواب يجيز ذلك، كما ستكون هناك صعوبة في إجراء الجلسات أونلاين، خاصة في ظل كثرة أعداد النواب ووجود العديد من الجلسات المهمة التي تحتاج إلى حضور النواب.
هل تؤيد إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة؟
نعم حتى يتمكن النواب من المواطنين من متابعة جلسات البرلمان وأداء نوابهم بالمجلس.