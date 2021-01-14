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صاحب تمثال لاعب كرة اليد بالإسكندرية: شارك في عمله مجموعة من النحاتين

الخميس 14/يناير/2021 - 01:08 ص
كرة اليد
كرة اليد
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إبراهيم القادري
قال المهندس شريف رسلان، فنان تشكيلي، صاحب تمثال "لاعب كرة اليد" في الإسكندرية، "خطرت لي فكرة صناعة تمثال على شكل لاعب كرة القدم في ميدان الحدث بمدخل الإسكندرية".

وأضاف شريف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هذا التمثال شارك في عمله مجموعة من النحاتين، متابعا "مع بداية بطولة كأس العالم لكرة اليد طلب منا محافظ الإسكندرية تعديل التمثال إلى لاعب كرة يد حتى يتوافق مع بطولة كأس العالم لكرة اليد".

وأكد شريف رسلان "بعد ذلك قمنا بدراسة عمل التمثال وإمكانية تغيير وضع الجسم وبالفعل قمنا بتغييره وهذا تم خلال 20 يوما".
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