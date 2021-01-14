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بعد 12 يوما عزلا.. عمرو خليل يطمئن الجمهور على حالته الصحية من داخل العزل المنزلي ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 01:40 ص
عمرو خليل
عمرو خليل
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي عمرو خليل، إنه بعد 12 يوما من إصابته بفيروس كورونا أيقن أن فضل الله كبير، مؤكدا أن حالته هو ووالدته وزوجته وابنه في تحسن، مشيرا إلى أن العائلة أصيبت جميعًا.

وأضاف عمرو خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأعراض تظهر وتختفي، لافتًا إلى أن عند الإصابة الشخص بالفيروس يدخل في حالة من الوهم بسبب إصابته، ويبدأ في التفكير كثيرًا فيما سيحدث له بعد ذلك، ومن الممكن أن أكون أصبت من أمي أو من والدي.

وأوضح عمرو خليل  أنه نقل الفيروس إلى جميع أفراد أسرته ومنهم زوجته وابنه وابنته، لافتا إلى أن والدتي لديها التهاب في الرئة ولكنها تتحسن.
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