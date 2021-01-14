أخبار التكنولوجيا.. كيفية نقل دردشات واتساب الجماعية إلى تطبيق سيجنال.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G قبل إصداره رسميا

كشفت منصة التواصل الاجتماعى العالمية لمقطاع الفيديو

عن حزمة من التحديثات الجديدة، خاصةً صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا "المراهقين"، وهو الأمر الذى وصفه خبراء التقنية بأنه على غرار قرار

الأخير.