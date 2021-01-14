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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كيفية نقل دردشات واتساب الجماعية إلى تطبيق سيجنال.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G قبل إصداره رسميا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:04 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


بعد إعلانه عن شروط خدمته الجديدة التي تسببت له في العديد من الانتقادات حول العالم بسبب انتهاكها لخصوصية أكثر من مليياري مستخدم، يواجه تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، مشكلة جديدة متعلقة بأمان المنصة.


أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال الشهر الماضي،عن اثنان من أحدث هواتف سلسلة نوفا وهم nova 8 و 8 Pro، ولكن بدأت الشركة الصينية بطرحهم للبيع منذ يومين فقط، واليوم كشفت الشركة عن إصدار خاص من التشكيلة يسمى King of Glory Edition، والذي يأتي بتصميم مثير للاهتمام مع واجهة مستخدم جديدة كليا.


أدت سياسة واتساب WhatsApp الجديدة فجأة إلى جعل العديد من المستخدمين يبحثون عن منصات بديلة للرسائل الفورية، ما أدى لزيادة شعبية تطبيقي تيليجرام Telegram وسيجنال Signal بشكل كبير.


تواصل الجدال حوال شروط الخدمة الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp، والتي لاقت انتقادات كبيرة من جانب أكثر من مليارى مستخدم للتطبيق حول العالم، والمتعلقة بتحديث سياسة الخصوصية للاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، والتي تعتمد على جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين كأساس مهم للمشاركة في هذ الاندماج.


طرحت شركة أوبو Oppo، هاتف A93 في شهر أكتوبر الماضي، وتستعد الشركة الصينية حاليا لإطلاق إصدارا جديد بتقنية الجيل الخامس 5G، والآن ظهرت المواصفات الكاملة للطراز الجديد على شركة China Telecom مع صور وسعر الهاتف.


يبحث دومًا عشاق آيفون أكثر هاتف ذكي فى العالم شهرةً ونجاحًا، عن أفضل العروض لاقتناء أي من إصداراته المميزة، حيث معادلة آيفون التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، والسبب فى ذلك هو ارتفاع أسعار منتجات آبل كعادتها، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 سعة 32 جيجابايت مقابل 2350 جنيهًا فقط.


كشفت منصة التواصل الاجتماعى العالمية لمقطاع الفيديو تيك توك عن حزمة من التحديثات الجديدة، خاصةً صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا "المراهقين"، وهو الأمر الذى وصفه خبراء التقنية بأنه على غرار قرار واتساب الأخير.
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