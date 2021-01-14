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محافظات

سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:16 ص
امطار اسكندرية
امطار اسكندرية
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احمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة. 


وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، بعد سقوط سيول من الأمطار تزيد عن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة.


ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام وصاحبها أمطار.


ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.


وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم، الخميس، على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.


وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.


وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.
سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية
سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية
سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية
سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية
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