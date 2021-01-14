ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إمام عاشور يدخل حسابات حسام البدرى استعدادا لمعسكر المنتخب فى مارس

الخميس 14/يناير/2021 - 11:38 ص
إمام عاشور
إمام عاشور
Advertisements
يسري غازي
دخل إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري تمهيدا لضمه إلى صفوف الفراعنة الكبار فى معسكر شهر مارس القادم.


ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


يأتي ذلك خلال متابعة المدير الفني وجهازه الفني للاعب فى مباريات الدوري خلال الفترة الماضية وتألقه بشكل لافت وتسجيله أهدافا من تسديدات صاروخية من خارج منطقة الجزاء.


ويسعى البدرى وجهازه المعاون للاستقرار على بعض العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب تمهيدا للاستفادة من إمكانياتها البدنية والفنية.


ووافقت مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على تنفيذ جميع بنود العقد الموقع بين الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والذي يتضمن زيادة سنوية في مرتبات أعضاء الجهاز قدرها 10‎‎%.


يأتي ذلك في إطار احترام اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد حاليا للعقود التي أبرمتها الإدارات السابقة للاتحاد.


كان طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض، مدرب المنتخب، وأنيس الشعلالي، مدرب الأحمال، حضروا مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الأخيرة في الدوري الممتاز.


ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناءً على توجيهات المدير الفني حسام البدري، وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.


وحضر حسام البدري، المدير الفني، ومعه أحمد أيوب وأيمن طاهر، مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا الماضية في إطار متابعات مباريات الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ده الأنسب.. أحمد حسام ميدو يضع تشكيل المنتخب الوطني لمواجهتيّ توجو

طبيب المنتخب يكشف عن الإجراءات الوقائية في معسكر الفراعنة

رئيس اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة يجتمع مع شوقي غريب.. غدا

اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تناقش مع البدري استعدادات المنتخب

زيادة ١٠%.. تنفيذ بنود العقد بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الأول

جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلى والإنتاج الحربى

ترشيحاتنا

كيلو المسكوفى بـ48 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

فيديو جراف.. نقل محادثات الواتسآب إلى سيجنال خطوة بخطوة

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة.. فوبيا نيللي كريم.. وصلاح عبد الله ينعى صفوت الشريف

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

تيرم مش عادي| كيف مر الفصل الدراسي الأول على طلاب المدارس في مصر؟ صدى البلد يرصد حصادا مفصلا لأبرز أحداثه

يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار فولكس فاجن تيجوان 2021 الفيس ليفت في مصر

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار