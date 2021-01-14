المغازي يفوز برئاسة لجنة الشئون العربية وحسام عوض بالطاقة والبيئة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن فوز يسري المغازي رئيسًا وفوز كل من النائبين أحمد فؤاد أباظة وعباس السادات وكيلين وأحمد مقلد أمينا للسر.





كما أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة عن فوز حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وفاز بمنصبي الوكيل رشا عبد الفتاح ومحمد الجبلاوي وفاز بأمانة السر خالد مشهور.





وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن فوز النائب محمد كمال مرعي (مستقبل وطن) برئاسة اللجنة.





ومن المنتظر أن يعلن رئيس المجلس النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في جلسة أخرى الساعة 5. وذلك بعد قيام هيئة مكتب المجلس بالنظر في أي تظلمات ستقدم من النَواب بشأن الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من النواب في شأن العضوية باللجان النوعية،