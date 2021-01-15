قبل الإعلان عنه بساعات.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A93 5G

كشفت التسريبات الأخيرة خطط شركة أوبو Oppo العالمية، للإعلان عن هاتفها الأحدث A93 5G، غدا الجمعة الموافق 15 يناير، والذي تم إدراجه أمس ضمن قوائم شركة China Telecom والتس كشفت عن المواصفات الكاملة للهاتف الجديد.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد هاتف أوبو الذكي Oppo A93 5G، على موقع الويب TMall لمتاجر التجزئة الصينية بثلاثة ألوان، هى الأبيض والأسود والأزرق المتدرج.





أقرأ أيضاً| تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد OPPO Reno5 Pro 5G





ووفقا لقائمة TMall، فأن هاتف A93 5G سيأتي بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS، وبدقة عرض FullHD+، وستحصل الشاشة على معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، تحتوي نوتش على شكل ثقب أعلى يشار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بقدة 8 ميجابسكل.





وسيحتوي هاتف Oppo A93 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل متصلة بوحدتين 2 ميجابكسل من المحتمل أن تستخدم لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل





وسيعمل هاتف Oppo A93 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وكما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.









ويتميز هاتف Oppo A93 5G، بقارئ بصمات أصابع مثبت على جانب الجهاز، إلى جانب بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.





وسيتوفر هاتف Oppo A93 5G، بسعر 310 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4,854 جنيها مصريا)، ومن المتوقع أن تبدءا طلبات الحجز المسبق للهاتف بدءا من اليوم الجمعة 15 يناير، وسيتم طرح الهاتف للمستخدمين اعتبارا من 20 يناير الجاري.