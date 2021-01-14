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محافظات

«رفقاء الخير».. توزيع وجبات طعام على 3 مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج

الخميس 14/يناير/2021 - 07:30 م
توزيع وجبات طعام
توزيع وجبات طعام على ثلاثة مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج
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أنغام الجنايني
وزع فريق رفقاء الخير عددا من وجبات الطعام على مستشفيات العزل بمحافظة سوهاج، كنوع من أنواع الدعم ومد يد العون للدولة أولا ثم مُصابي فيروس كورونا المستجد، في محاولة منهم أن يُساندوهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لتخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر المُمكنة.


"رفقاء الخير" هم مجموعة من أطباء وممرضين وفنيين معمل وأشعة من خيرة أبناء محافظة سوهاج، دشنوا مبادرة لمُساعدة المواطنين طبيًا في ظل الظروف الراهنة، حيث تتعدد الخدمات التي يستطع القائمون بالمبادرة على توفيرها مثل:"اسطوانات اكسجين، بروتوكول علاج، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ونبضات القلب، وقياس السكر والضغط، وسيارة لنقل الحالات إلى المستشفيات".

كما أنهم يجهزون الوجبات المنزلية للمرضى الخاضعين للعزل سواء بالمستشفيات المُخصصة للعزل أو بالعزل المنزلي، ويتم التسليم لمُصابي فيروس كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي عدوى الوباء، بالحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص، والإلتزام بإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات أولًا بأول.

وتم توزيع ٩٥ وجبة طعام منزلي اليوم الخميس، على ثلاثة من مستشفيات العزل بمحافظة سوهاج، "مستشفى الصدر، وسوهاج العام، والحميات".

ومن الجدير بالذكر أن مؤسس المبادرة هو الدكتور أحمد خالد بهادر، وأبرز القائمين عليها هم:"الدكتور محمد أبوضيف، طبيب أطفال، وأيمن الطحان، مسؤول اسطوانات أكسجين، والدكتور محمد الجبالي، مسؤول قياس الأكسجين، والدكتورة بسمه المصري، والدكتور محمد عبدالشافي".
«رفقاء الخير».. توزيع وجبات طعام على 3 مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج
«رفقاء الخير».. توزيع وجبات طعام على 3 مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج
«رفقاء الخير».. توزيع وجبات طعام على 3 مستشفيات عزل بمحافظة سوهاج
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