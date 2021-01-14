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مستشار المفتي: حسم النزاع الفقهي مردود للمؤسسات الدينية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:55 م
مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية
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حمزة شعيب
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الفتاوى جزء من الخطاب الثقافي، لافتًا إلى أن الثقافة تمر باعتلال الآن، وهناك سيطرة من أصحاب الأيديولوجيات والجماعات المتطرفة على الفتاوى واستخدامها في تحقيق مصالح شخصية.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الفتاوى الشاذة تزيد بسبب كثرة مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أصبح هناك قانون الإفتاء يعمل على تقنين وضع الفتوى.

وأوضح أن الشعوب بعادتها متدينة خاصة في المجتمع الشرقي، لذلك الفتوى الآن أصبح سلاحا في أيدي المتشددين، وكل شخص يخرج يتكلم في فتوى وهو غير متخصص أو متأهل لها.

وأشار إلى أنه يتم فتح باب الاجتهاد على مصرعيه ولكن للمختصين، والعلماء المتخصصون في الشريعة هما الوحيدون المتاح لهم الاجتهاد في وضع الفتوى، لافتًا إلى أنه لابد من وجود من يحسم النزاع، وحسم النزاع الفقهي مردود للمؤسسات الدينية.
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