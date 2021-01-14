ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 4.5% في أسبوع

الخميس 14/يناير/2021 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 4.58 في المائة ليسجل مستوى 11453.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 74ر4 في المائة ليبلغ مستوى 2254.63 نقطة.

شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 4.08 في المائة ليبلغ مستوى 3252.8 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 23.6 مليار جنيه من خلال تداول 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

كما أشار إلى أن الأسهم استحوذت على 34.85 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 65.15 % خلال أسبوع.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار صادم.. إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

بعد تحديد جلسة محاكمتها| عقوبات تنتظرها رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب

كارتيرون: أتابع مباريات الزمالك.. وأتمنى لهم التوفيق

حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها

وزيرة التخطيط: صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد

رسميا .. الهلال السعودي يقرر الاستغناء عن عمر خربين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب الأعراض.. دراسة تحذر من علامة جديدة تشير لـ كورونا

حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة