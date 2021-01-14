مؤشر البورصة يرتفع 4.5% في أسبوع

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 4.58 في المائة ليسجل مستوى 11453.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 74ر4 في المائة ليبلغ مستوى 2254.63 نقطة.





شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 4.08 في المائة ليبلغ مستوى 3252.8 نقطة.





وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 23.6 مليار جنيه من خلال تداول 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.744 مليار ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



