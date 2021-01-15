أخبار التوك شو.. رئيس سيمنز: تعلمت من الرئيس السيسي دروسا في مهارات التفاوض.. المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا بسبب كورونا

تناولت برامج التوك شو اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد أبرزها..





أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من ايراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي 2020 وحتي يوليو ما يقرب من الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.







قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي ، قائد قوي جدا وحازم ينفذ ما يقول ومتعاون جدا.





قال الكاتب الصحفي جميل عفيفى مدير تحرير الأهرام، إن انتخابات لجان البرلمان تشهد منافسة شديدة للغاية.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدم وجود أزمة فيما يتعلق بتمويل لقاحات كورونا وأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية توقع مستندات لاستقدام لقاحات كورونا حتى أمس، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى 20 مليار جنيه لتوفير جرعات لقاحات لـ100 مليون مصري.





قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم بين الوزارة وعدد من الوزارات الاخرى وبعض الأجهزة، يهدف إلى توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من كورونا وكذا للعمالة العائدة من الخارج.