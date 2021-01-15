أخبار التوك شو.. رئيس سيمنز: تعلمت من الرئيس السيسي دروسا في مهارات التفاوض.. المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا بسبب كورونا

تناولت برامج التوك شو اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد أبرزها..
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت من ايراداتها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي 2020 وحتي يوليو ما يقرب من الـ200 مليار جنيه، متوقعا أن تفقد الدولة خلال العام الحالي من 150 إلى 200 مليار جنيه أيضا بسبب تأثير وتداعيات فيروس كورونا.
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي
، قائد قوي جدا وحازم ينفذ ما يقول ومتعاون جدا.
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفى مدير تحرير الأهرام، إن انتخابات لجان البرلمان تشهد منافسة شديدة للغاية.
معيط: نحتاج 20 مليار جنيه لتوفير لقاحات كورونا لـ100 مليون مصري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدم وجود أزمة فيما يتعلق بتمويل لقاحات كورونا وأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية توقع مستندات لاستقدام لقاحات كورونا حتى أمس، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى 20 مليار جنيه لتوفير جرعات لقاحات لـ100 مليون مصري.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم بين الوزارة وعدد من الوزارات الاخرى وبعض الأجهزة، يهدف إلى توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من كورونا وكذا للعمالة العائدة من الخارج.
محمد معيط يبشر المعلمين بالزيادة: هتتصرف الشهر دا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم إنفاق نحو 15 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، معقبا "لسه هنصرف تانى، ومتوقع نوصل 20 مليار حتى ديسمبر".
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن المخصصات المالية التى تمنحها الوزارة لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن هناك 85 % من الإصابات بفيروس كورونا المستجد تكون خفيفة وبلا أعراض ولا تحتاج العزل بالمستشفى ولكن يتم العزل المنزلي، موضحًا أن كل حالة يكون لها بروتوكول خاص بها وذلك على حسب الإصابة.
قال الدكتور فايد عطية، باحث فى مجال الفيروسات الطبية و المناعة، إن هناك مجموعة من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية سيذهبون لـ الصين لمعرفة مصدر وباء فيروس كورونا، وذلك لتحديد أصل الفيروس.
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز
"، إنهم قطعوا شوطا كبيرا بالعمل مع مصر في مشروعات الطاقة العملاقة.