الدوري الإنجليزي .. أرسنال يفشل في خطف 3 نقاط من كريستال بالاس

سيطر التعادل السلبي على لقاء أرسنال و كريستال بالاس بدون أهداف في الجولة الـ18 على ملعب "الإمارات" بالدوري الإنجليزي.
ودخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: هيكتور بيريلين – ديفيد لويز – هولدينج – ميتلاند نيلز
خط الوسط: سيبايوس – ساكا – سميث روي – تشاكا
خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت
آرسنال خاض اللقاء متمتعًا بسلسلة مميزة من الانتصارات، بعد الفوز على تشيلسي ووست بروميتش ألبيون وبرايتون بالدوري ونيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
بتلك النتيجة وصل رصيد أرسنال إلى 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب بعدما خاض كل مبارياته، وأصبح كريستال بالاس في المركز الـ13 بـ23 نقطة.