جورب الدوالي .. متى تحتاج لارتدائه





وفقا لما أورده موقع " nhs " تساعد هذه الجوارب في تخفيف الألم وعدم الراحة والتورم في ساقيك الناجم عن دوالي الأوردة، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت الجوارب تساعد في منع تفاقم تساعد هذه الجوارب في تخفيف الألم وعدم الراحة والتورم في ساقيك الناجم عن دوالي الأوردة، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت الجوارب تساعد في منع تفاقم الدوالي ، أم أنها تمنع ظهور الدوالي الجديدة.





يوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) فقط باستخدام جورب الدوالى كعلاج طويل الأمد لدوالي الأوردة إذا كانت جميع العلاجات الأخرى غير مناسبة لك، كما أن الجوارب الضاغطة ليست مناسبة للجميع قبل أن يتم التوصية بها لك ، ستحتاج إلى اختبار يسمى فحص دوبلر لفحص الدورة الدموية.





الجوارب الضاغطة متوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والضغوط المختلفة، وبألوان مختلفة، وأطوال مختلفة : يصل بعضها إلى ركبتك ، بينما يغطي البعض الآخر فخذك.





أنماط قدم مختلفة، بعضها يغطي قدمك بالكامل ، وبعضها يتوقف قبل أصابع قدميك، ويمكن شراؤها من الصيدليات أو مباشرة من الشركات المصنعة.





قد تحتاج إلى ارتداء شراب الدوالى لبقية حياتك إذا كنت تعاني من قصور وريدي عميق "انسداد أو مشاكل في الصمامات في الأوردة العميقة في ساقيك".





في هذه الظروف ، ستحتاج إلى ارتداء جورب الدوالى حتى لو أجريت لك عملية جراحية لعلاج بعض الدوالي.

ارتداء الجوارب الضاغطة.





عادة ما تحتاج إلى ارتداء الجوارب الضاغطة بمجرد استيقاظك في الصباح وخلعها عندما تذهب إلى الفراش، و يمكن أن تكون غير مريحة ، خاصة أثناء الطقس الحار ، لكن من المهم ارتداء الجوارب بشكل صحيح للاستفادة منها إلى أقصى حد.





اسحبهم إلى أعلى حتى يتم تطبيق المستوى الصحيح من الضغط على كل جزء من ساقك، لا تدع الجورب يتدحرج لأسفل ، وإلا فقد يتغلغل في جلدك في شريط ضيق حول رجلك.





تحدث إلى طبيبك إذا كانت الجوارب غير مريحة أو لا تبدو مناسبة، وقد يكون من الممكن الحصول على جوارب مخصصة تناسبك تمامًا.



