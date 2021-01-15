بالإضافة إلى فقدان الشم و التذوق .. علامة جديدة في اللسان تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية منذ أسابيع أنها على اعتاب أزمة جديدة بعد ان اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا بدأت تتفشى في جميع أنحاء المملكة البريطانية، ووصفوها بالأشرس و الأكثر انتشارا.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في الكلية الملكية ببريطانيا أن هناك أشكال جديدة لأعراض فيروس كورونا يجب الحذر منها .





أوضح البروفيسور أن الاعراض الشائعة لفيروس كورونا و هي فقدان حاسة الشم و التذوق و إرتفاع درجة الحرارة أصبحت معروفة و من يشعر بها يعزل نفسه في هدوء عن الجميع إلا أن هناك أعراض جديدة طرأت على الساحة .





أشار البروفيسور سبيكتور إلى ان أحد أهم الأعراض الجديدة التي قام الأطباء باكتشافها هي وجود طفح جلدي على اللسان، يؤدى إلى احمرار بعض الأجزاء و إصابتها بالتصبغات الجلدية .





جدير بالذكر أن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة المنتشرة في المملكة اكتشف الأطباء تفشي ظاهرة الطفح الجلدي للسان بهم مما دفع الأطباء لتحذير المواطنين و مراقبة أي تغيير قد يطرأ على اللسان .