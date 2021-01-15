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منوعات

بالإضافة إلى فقدان الشم و التذوق .. علامة جديدة في اللسان تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت الحكومة البريطانية منذ أسابيع أنها على اعتاب أزمة جديدة بعد ان اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا بدأت تتفشى في جميع أنحاء المملكة البريطانية، ووصفوها بالأشرس و الأكثر انتشارا. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في الكلية الملكية ببريطانيا أن هناك أشكال جديدة لأعراض فيروس كورونا يجب الحذر منها . 

أوضح البروفيسور أن الاعراض الشائعة لفيروس كورونا و هي فقدان حاسة الشم و التذوق و إرتفاع درجة الحرارة أصبحت معروفة و من يشعر بها يعزل نفسه في هدوء عن الجميع إلا أن هناك أعراض جديدة طرأت على الساحة . 

أشار البروفيسور سبيكتور إلى ان أحد أهم الأعراض الجديدة التي قام الأطباء باكتشافها هي وجود طفح جلدي على اللسان، يؤدى إلى احمرار بعض الأجزاء و إصابتها بالتصبغات الجلدية . 

جدير بالذكر أن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة المنتشرة في المملكة اكتشف الأطباء تفشي ظاهرة الطفح الجلدي للسان بهم مما دفع الأطباء لتحذير المواطنين و مراقبة أي تغيير قد يطرأ على اللسان . 
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